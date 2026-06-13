Több mint 3 év fogság után hazatérhetett egy kárpátaljai katona

Több mint három év hadifogság után hazatérhetett Mihajlo Macanin katona. Az ungvári járási Tiha község lakosa 2022-ben került orosz fogságba.

A katona Mariupol védelmében vett részt. Családja és a település lakói hosszú időn keresztül várták a hírt a szabadulásáról.

A hazatérés különösen jelentős pillanat volt a család és a közösség számára, hiszen a katona utoljára 2017-ben járt szülőfalujában.

Kárpátalja.ma/zakarpattya24.com

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