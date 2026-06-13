В Україні з’явиться нова відзнака
В Україні з’явиться нова почесна відзнака „Громада-рятівник”.
Кого відзначатимуть
Згідно з документом, новою відзнакою нагороджуватимуть громади за мужність, милосердя і солідарність, виявлені їхніми жителями. Йдеться про територіальні громади, жителі яких:
- масово надають гуманітарну та іншу допомогу прифронтовим територіям;
- допомагають силам оборони України;
- беруть участь у посиленні обороноздатності держави;
- здійснюють іншу вагому підтримку у захисті незалежності та суверенітету України.
Хто подаватиме на нагороду
Подання про присвоєння почесної відзнаки на розгляд президента вноситимуть:
- Кабінет Міністрів України;
- обласні державні (військові) адміністрації;
- Київська міська державна (військова) адміністрація.
Присвоєння здійснюватиметься указом президента, і повторно одній і тій самій громаді відзнаку не присвоюватимуть.
Як виглядає відзнака
Статуетка виготовляється зі сплавів міді з покриттям ювелірним лаком. Вона має вигляд двох рук, які тримають стилізоване серце – руки розташовані на підставці у формі циліндра. На лицьовому боці підставки нанесено напис „ГРОМАДА-РЯТІВНИК” і зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого.
Пам’ятна плакетка до почесної відзнаки має форму горизонтального прямокутника. Її основа виготовляється з ламінованого композитного матеріалу, на яку вміщено прямокутну пластину білого металу. У правій половині пластини зображено розгорнутий сувій з текстом указу президента України про присвоєння почесної відзнаки.
Джерело: РБК-Україна
(Фото: president.gov.ua)