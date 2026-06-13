В Україні з’явиться нова відзнака

В Україні з’явиться нова почесна відзнака „Громада-рятівник”.

Кого відзначатимуть

Згідно з документом, новою відзнакою нагороджуватимуть громади за мужність, милосердя і солідарність, виявлені їхніми жителями. Йдеться про територіальні громади, жителі яких:

масово надають гуманітарну та іншу допомогу прифронтовим територіям;

допомагають силам оборони України;

беруть участь у посиленні обороноздатності держави;

здійснюють іншу вагому підтримку у захисті незалежності та суверенітету України.

Хто подаватиме на нагороду

Подання про присвоєння почесної відзнаки на розгляд президента вноситимуть:

Кабінет Міністрів України;

обласні державні (військові) адміністрації;

Київська міська державна (військова) адміністрація.

Присвоєння здійснюватиметься указом президента, і повторно одній і тій самій громаді відзнаку не присвоюватимуть.

Як виглядає відзнака

Статуетка виготовляється зі сплавів міді з покриттям ювелірним лаком. Вона має вигляд двох рук, які тримають стилізоване серце – руки розташовані на підставці у формі циліндра. На лицьовому боці підставки нанесено напис „ГРОМАДА-РЯТІВНИК” і зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого.

Пам’ятна плакетка до почесної відзнаки має форму горизонтального прямокутника. Її основа виготовляється з ламінованого композитного матеріалу, на яку вміщено прямокутну пластину білого металу. У правій половині пластини зображено розгорнутий сувій з текстом указу президента України про присвоєння почесної відзнаки.

Джерело: РБК-Україна

(Фото: president.gov.ua)

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