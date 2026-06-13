Kányádi Sándor: Az én folyóm

Az én folyóm csak egy patak

tengerem a kert végi tó,

a récéket s a ludakat

fürdőzésre csalogató.

Ott szoktam én papírhajót

úsztatgatni, kórétutajt.

Kedvemtől még a korhadó

szilvafa is mindig kihajt.

Csigabiga a vonatom,

nem hinnétek, áramra jár:

táplálja a fűszálakon

huzalként rezgő napsugár.

Csápjaival szedegeti

az éltető sugarakat,

s bár sínpárja nincsen neki,

lassacskán, de azért halad.

Így teleget a szép idő,

kínálgatja örömeit.

Repülőm a szitakötő,

zöld szárnyával őszbe röpít.

(Nyitókép: illusztráció)

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