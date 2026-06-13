Kányádi Sándor: Az én folyóm
Az én folyóm csak egy patak
tengerem a kert végi tó,
a récéket s a ludakat
fürdőzésre csalogató.
Ott szoktam én papírhajót
úsztatgatni, kórétutajt.
Kedvemtől még a korhadó
szilvafa is mindig kihajt.
Csigabiga a vonatom,
nem hinnétek, áramra jár:
táplálja a fűszálakon
huzalként rezgő napsugár.
Csápjaival szedegeti
az éltető sugarakat,
s bár sínpárja nincsen neki,
lassacskán, de azért halad.
Így teleget a szép idő,
kínálgatja örömeit.
Repülőm a szitakötő,
zöld szárnyával őszbe röpít.
(Nyitókép: illusztráció)
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