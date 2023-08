Kézműves foglalkozások, Kárpátalja táncai és könyvbemutató a Magyarok Országos Gyűlésén

Folytatódott a Magyarok Országos Gyűlése programsorozat augusztus 12-én.

A nap református istentisztelettel vette kezdetét, majd a jelenlévők különböző tematikájú előadásokat hallgathattak, a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet pavilonjánál pedig érdekesebbnél érdekesebb programokkal ismerkedhettek meg. Mester Andrea kézműves gyerekeknek tartott különböző foglalkozásokat, majd Kokas Erzsébet, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola népi ének tanára vezetésével gyerekjátékokat sajátíthattak el.

A programon Potápi Árpád János, Nemzetpolitikáért felelős államtitkár meglátogatta főiskolánk pavilonját, ahol megtekintette a kiállításokat, valamint a Kokas Banda bemutatóját. Emellett a finom ebéd sem maradhatott el, hisz Puskás Róbert és Puskás Ildikó kárpátaljai káposztáspaszuly kóstolóra hívta az érdeklődőket. A délután folyamán a Kokas Banda kárpátaljai táncokkal ismertette meg az érdeklődőket. Kokas Erzsébet az előadott táncok kezdetén azok történetével ismertette meg a közönséget.

Ezt követően sor került a „Struggle for Survival” / Küzdelem a megmaradásért. A kárpátaljai magyarok (1944–2022) című könyv bemutatójára. A mű szerzői: prof. dr. Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) rektora, dr. Orosz Ildikó, a II. RF KMF elnöke, dr. Molnár D. Erzsébet, a főiskola docense, a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont igazgatója, dr. Váradi Natália főiskolai docens, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója és Darcsi Karolina főiskolai tanár, a KMKSZ politikai-kommunikációs titkára. A könyv fejezeteit dr. Bocskor Andrea, európai parlamenti képviselő, Orosz Ildikó és Váradi Natália mutatta be. Bocskor Andrea a könyv megszületésének körülményeiről szólt, Váradi Natália a mű 1944-től 1991-ig terjedő fejezeteit mutatta be, Orosz Ildikó személyes családi példákat osztott meg, melyek által még jobban átélhette a hallgatóság a XX. századi kárpátaljai mindennapokat, valamint a könyv 1991-től 2022-ig terjedő fejezeteit taglalta.

A Rákóczi-főiskola egésznapos kárpátaljai vonatkozású filmbemutatóval várta az érdeklődőket. A nap filmjeként a TV21 Ungvár Életre ítélve – dokumentumfilm a KMKSZ-ről és A tölgyfa – dokumentumfilm a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola születéséről című filmjeit tekinthették meg. Mindkét alkotást K. Debreceni Mihály rendezte.

Kurmay Anita

Forrás: kmf.uz.ua