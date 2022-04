Aranybulla 800 – Tematikus műsorokkal készül a közmédia az évfordulóra

800 esztendeje jelent meg az első magyar Aranybulla, amely évszázadokig szolgált a hazai jogrendszer hivatkozási alapjául. A közmédia a kerek évforduló kapcsán tematikus adásokkal készül több csatornáján.

A rendi állam magyar jogrendszerének legfőbb tartóoszlopává váló oklevelet, az Aranybullát 1222. április 24-én, Szent György napján bocsájtotta ki II. András király. A 800 évvel ezelőtti, történelmi jelentőségű eseményhez kapcsolódva a közmédia kulturális televíziós csatornája, az M5, valamint a Kossuth Rádió és Duna is készül a jubileumra különböző műsorokkal.

A magyar szellemi kulturális örökség átörökítéséért létrejött Hagyaték című dokumentumfilm sorozat a Magyarok törvénye – az Aranybulla epizódja április 24-én, vasárnap kerül képernyőre 13:30-kor a Dunán. A folytatásban a csatorna saját gyártású sorozatában, az Álmok álmodóiban ezúttal az oklevél kiadója, II. András élete és uralkodása elevenedik meg.

Az Aranybulla témájával foglalkozik április 25-én, hétfőn az Ez itt a kérdés is, melyben a nézők választ kaphatnak arra, miért volt az oklevél önmagán és korszakán túlmutató válasz a kor kihívásaira, milyen szerepet töltött be a középkori és újkori magyar társadalomban, továbbá, hogy milyen jövő várhatott volna az országra, ha nem hal ki az Árpád-ház. Az M5 a közösségi médiában is felhívja követői figyelmét a 800. évfordulóra: április 24-én közzétesz egy rövid összeállítást az Aranybulláról, melyet a nézők először az M5 Históriában, a kulturális csatorna történelmi magazinjában láthattak.

A Kossuth Rádió az Egyszer volt… című műsorában két részben is foglalkozott az Aranybullával. Az adásokból kiderül, mit tudunk jól és mit gondolunk tévesen az Aranybulláról és II. Andrásról, de fény derül arra is, hogy vajon az elit bizonyos érdekcsoportjai kényszerítették-e a törvények kiadására a királyt – mindezt a műsortól megszokott, szórakoztató és tudományos-ismeretterjesztő módon.

Aranybulla 800 – április 24-től a közmédia csatornáin!

Forrás: MTVA

A képen az Aranybulla függőpecsétje látható.