Bombariadó miatt csaknem 240 magyar intézményt kiürítettek

Bombariadó miatt csütörtök reggel több magyar iskolát is kiürítettek. A fenyegetés országosan legalább 240 intézményt érint, beleértve budapesti és vidéki iskolákat is. A rendőrség szerint a fenyegető üzenetek feltehetően ugyanarról a helyről származnak.

Bombariadó miatt rendőrök érkeztek Budapesten és vidéken is több oktatási intézménybe. Vitályos Eszter a csütörtöki Kormányinfón számolt be róla, hogy már 240 oktatási intézményt érint a fenyegetés. A legtöbb intézmény területére jelenleg senkit sem engednek be, de van a diákok és tanárok biztonságáról gondoskodnak.

A rendőrség az eset tényét a police.hu-n erősítette meg. Az országos rendőrfőkapitány a nyomozás lefolytatásával a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodát (KR NNI) bízta meg, és az ügy mielőbbi felderítése érdekében utasította az összes területi szervet, hogy haladéktalanul működjenek együtt a KR NNI-vel.

A rendőrség közveszéllyel fenyegetés bűncselekmény miatt rendelt el nyomozást!

A bombatámadással fenyegető levelet a [email protected] e-mail címről küldték ki az iskoláknak. A Csepel.info Facebook oldalán tette közzé a fenyegető levelet, a rendőrség szerint az üzenet vélhetően Google fordítóval készült. Az embereket arra kérik, hogy amennyiben hasonló fenyegetést kapnak, értesítsék a hatóságot, és a rendőrség utasításai szerint járjanak el.

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón elmondta, hogy muszlim szervezet is állhat a fenyegetés mögött. A tanítást nem függesztették fel, de az igazgatók dönthetnek másképp, ha nem látják értelmét az oktatásnak. A miniszter szerint az eset nagyon hasonlít a tavalyi Szlovákiai történtekhez, ahol később kiderült, hogy a fenyegetések megalapozatlanok voltak.

Orbán Viktor miniszerelnök Facebookon-reagált a helyzetre és közölte, hogy forródróton van a belügyminiszterrel.

Az érintett iskolák biztonságát megerősítjük, a bombariadók hátterét felderítjük.

Forrás: hirado.hu