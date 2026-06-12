Halivadéknevelő rendszert adtak át Szarvason

Csaknem 1,8 millió eurós beruházással elkészült a halivadéknevelő rendszer Szarvason, a létesítményt csütörtökön adták át – közölte a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) közleményben az MTI-vel.

A génmegőrzési célú beruházás európai stratégiai válasz a Duna vízrendszerében élő, kritikusan veszélyeztetett tokfajok – a viza, a sőregtok, a vágótok és a kecsege – megmentésére – tájékoztattak.

A modern halivadéknevelő rendszer 1,797 millió euró költségvetésű; a projekt finanszírozása 67 százalékban közvetlen európai uniós (LIFE) forrásból, 33 százalékban pedig hazai társfinanszírozásból valósult meg.

A programot egy nemzetközi konzorcium végzi a bécsi BOKU Egyetem koordinálásával; osztrák, szlovén, román, bolgár, ukrán és szlovák partnerek bevonásával.

Az új rendszer lehetővé teszi, hogy modern, mégis természetközeli körülmények között neveljék és készítsék fel a halakat a természetes vízi alkalmazkodásra, így a kibocsátott ivadékok lényegesen jobb túlélési eséllyel térhetnek vissza a természetes élőhelyekre.

A konzorcium célja, hogy a hétéves projekt ideje alatt 1,6 millió tok ivadékot telepítsen vissza a Dunába és mellékfolyóiba.

A beruházás révén a MATE Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet Halászati Kutatóközpontja (MATE AKI HAKI) a Duna-régió egyik vezető tokmegőrzési és kutatási központjává lép elő. Az intézetben 1962 óta működik Európa egyik legnagyobb élő ponty génbankja, a tokfélék élő génbankját pedig 1988-ban hozták létre – ismertetik a közleményben.

Nyitókép:Szarvas, 2026. június 11. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet Halászati Kutató Központ (MATE AKI HAKI) Szarvason az új halivadéknevelő medencék átadásának napján, 2026. június 11-én. MTI/Lehoczky Péter

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