Hivatalba lépett Budapesten Fegyir Sándor nagykövet

Hivatalba lépett Budapesten Fegyir Sándor, Ukrajna frissen kinevezett magyarországi nagykövete. A diplomata, akit a lövészárkok professzoraként is emlegetnek, a három éve zajló orosz–ukrán háború évfordulóján vette át a hivatalát.

Hétfőn, az orosz–ukrán háború harmadik évfordulóján átvette hivatalát Sándor Fegyir, Ukrajna új budapesti nagykövete. Megérkezését az Ukrajnai Magyar Nagykövetség jelentette be hivatalos Facebook-oldalán.

A nagykövetség bejegyzésében azt írta:

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Fegyir Sándor megérkezett Budapestre, hogy megkezdje diplomáciai misszióját.

Fegyir a Facebook-oldalán is megosztotta gondolatait a hivatalba lépéséről. Felidézte, hogy pontosan három éve még katonai sorozóirodánál várakozott, hogy fegyvert ragadva induljon keletre, Ukrajna védelmére. Most pedig nyugatra, Budapestre érkezett, ahol immár nagykövetként folytatja hazája érdekeinek védelmét.

„Ma reggel pedig nyugatra, Budapestre tartok, hogy immár nagykövetként, nem pedig pixeles egyenruhában védjem Ukrajna érdekeit Magyarországon, és építsem a jószomszédi kapcsolatokat Közép-Európában”

– írta bejegyzésében.

A frissen kinevezett diplomata hozzátette, hogy tisztában van a rá váró kihívásokkal, prioritásai pedig összhangban állnak Ukrajna kiterjedt diplomáciai csapatának munkájával.

A lövészárkok professzorakén is ismert Fegyir Sándor az orosz–ukrán háború kitörésekor csatlakozott az ukrán védelmi erőkhöz, miközben folytatta tudományos munkáját is. Most pedig diplomáciai szerepben folytatja Ukrajna képviseletét Magyarországon.

