Hrihorij Szkovorodára emlékeztek Tokajban

Hrihorij Szkovoroda ukrán költő, filozófus emléke előtt tisztelgett Ukrajna Nyíregyházi Konzulátusa és a vidék ukrán közössége – olvasható a magyarországi külképviselet Facebook-oldalán.

A jelentős ukrán gondolkodó, aki tizenhat éves korától a kijevi teológiai akadémián tanult, a XVIII. század közepén Tokajban is élt. Ennek állít emléket a helyi Szent Miklós ortodox templom homlokzatán 1998-ban avatott emléktábla.

Az esemény résztvevői felidézték a filozófus szabadságról, méltóságról és az emberi szellem erejéről szóló gondolatait. Az emléktáblánál koszorút és mécseseket helyeztek el.

