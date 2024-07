Jövő kedden kezdődik az Ördögkatlan Fesztivál

Mintegy 400 programot, színházi előadásokat, irodalmi eseményeket, képzőművészeti és családi rendezvényeket, koncerteket kínál az érdeklődőknek az idén július 30. és augusztus 3. között zajló Ördögkatlan Fesztivál – közölték a szervezők az MTI-vel.

Mint írták, a baranyai Nagyharsányban, Beremenden, a palkonyai Mokos Pincészetnél és a Kisharsányhoz tartozó Vylyan szőlőbirtokon zajló fesztivál programjában 66 színházi előadás, 119 zenei program, 36 családi és 33 irodalmi program szerepel, valamint 48 workshop és 26 kiállítás.



A kiemelt események között lesz a kolozsvári filmes hallgatók által készített Drakula halála című, új némafilm vetítése nagyzenekari kísérettel, valamint az a produkció, amelynek keretében középkori magyar versek átiratai lesznek hallhatók Háy János író, költő és a Szent Efrém Férfikar közreműködésében. Kiemelt esemény továbbá a Vízhang-koncert, amelynek keretében a beremendi strand medencéjére épített színpadon Dinyés Dániel vezetésével csendül fel Wagner, Vivaldi, Verdi és Liszt muzsikája.



Koncerttel idézi fel a francia Wombo Orchestra énekesnője, 2023-ban elhunyt Julie Roman emlékét Beck Zoli, a Besh o droM és a Psycho Mutants.



A fesztivál díszvendége a 87 éves Korniss Péter fotoriporter, aki Hosszú úton című gyűjteményéből mutat be egy válogatást a Vylyan kiállítóterében.



Szintén díszvendég lesz Miquéu Montanaro francia-oxitán muzsikus, aki az idén három koncertet is ad, workshopokat tart, és ő a zenei vezetője annak a francia-magyar nagyzenekarnak, mely a Drakula-filmet kíséri az augusztus 3-i, „work in progress” bemutatóján.



A Jászai-díjas színművész, Köles Ferenc Vaclav Havel Audiencia című tragikomédiájában alakítja a sörmester szerepét, valamint ismét vezeti majd a Faluturisták „szájtszíing”-performanszát, de látható lesz Karácsony Péter Kis hatalmasok című kisjátékfilmjében is.



A fesztivál díszvendége továbbá Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész, akivel számos irodalmi programon találkozhatnak az érdeklődők.



Fiatal színházcsinálók előadásait is megtekintheti a közönség, például érkeznek színészhallgatók Marosvásárhelyről, hogy Mohácsi János rendezésében a Johanna című produkciót adják elő. Ifj. Vidnyánszky Attilával a Studio K Néró című darabja látható, és az ő rendezésében kerül színre a Nemzeti Színház és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház közös előadása, Az öngyilkos című darab. Szikszai Rémusz rendezésében Örkény Tóték című kisregényének színpadi adaptációja érkezik.



A több száz program között szerepelnek a Magyar Zene Háza, a Hagyományok Háza, valamint független és nem független színházak előadásai is, míg visszatérőként üdvözölheti a közönség Udvaros Dorottyát, Mucsi Zoltánt, a 30Y-t és Lovasi Andrást, valamint új fellépőként köszönthetik Kern Andrást és a Belga zenekart.



A zenei, színházi és irodalmi programok mellett a legkisebbek számára is lesz kínálat. Mások mellett Farkasházi Réka és a Tintanyúl, a Simorág TánCirkusz, az Iszkiri zenekar, Rutkai Bori és bandája, A legcsinosabb óriás, Csoda és Kósza és A hisztis királykisasszony is fellép a baranyai összművészeti fiesztán.



A fesztiválról részletes információk a www.ordogkatlan.hu-n, valamint a fesztivál Facebook-oldalán olvashatók.

