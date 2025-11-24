Karácsonyi adománygyűjtés Nagybereg gyermekeiért

A Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesülete karácsonyi adománygyűjtést indított annak érdekében, hogy szebbé és meghittebbé tegye Nagybereg gyermekei számára az idei ünnepet. A szervezők célja 100 adománycsomag összeállítása és eljuttatása a rászoruló családokhoz.

A felhívás szerint egy csomag értéke körülbelül 5000 forint, amelyből tartós élelmiszerek, édességek és kisebb ajándéktárgyak kerülnek összeállításra – olyan meglepetések, amelyek valódi örömet visznek a nehéz helyzetben élő gyermekek mindennapjaiba.

Az adományok közvetlenül Kárpátalja Nagybereg településére kerülnek kiszállításra, ahol a helyi magyar közösség segítségével osztják majd szét a csomagokat.

A gyűjtés határideje 2025. december 17.

A kezdeményezés mellé idén az Aktív Mancsok Segítőkutyás Egyesület is csatlakozott. November 19-én közzétett felhívásukban így fogalmaztak:

„Idén egy számunkra nagyon kedves ügy mellé álltunk: a kárpátaljai Nagybereg gyermekeinek karácsonyi ajándékcsomagjaihoz szeretnénk hozzájárulni. Mi most a Mese mesél című mesekönyvünkkel segítünk – olyan történetekkel, amelyek egy kis időre elviszik a gyerekeket a bizonytalanságból egy varázslatos, biztonságos világba.

A cél 100 csomag összeállítása. Ez óriási vállalás… és nem is megy egyedül. Ezért szeretnénk kérni titeket: ha tehetitek, segítsetek ti is – akár egyetlen csomag árával, egy apró hozzájárulással, vagy azzal, hogy továbbadjátok a felhívást.

Minden támogatás egy újabb kis fény egy olyan helyen, ahol most nagyon kell a világosság. Hiszünk abban, hogy együtt mindig nagyobb csodát tudunk adni, mint gondolnánk. Köszönjük, ha mellénk álltok.”

Az egyesület a támogatások fogadásához külön bankszámlaszámot biztosított:

MBH Bank: 71800147-16038310

További információ kérhető: Bayerné dr. Sipos Mónika – +36 70 623 2115

A szervezők arra biztatnak minden jó szándékú adakozót, hogy lehetőségeihez mérten járuljon hozzá a kezdeményezéshez. Minden felajánlás közelebb visz ahhoz, hogy a nagyberegi gyermekek idén is meghittségben és örömben ünnepelhessenek.

