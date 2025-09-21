Kárpátaljai szüreti bált rendeznek Budapesten

Kárpátaljai szüreti bált és táncházat szervez Budapesten a nemrégiben alakult Hóvár Egyesület.

„Október 3-án mindenki készítse elő a lakkcipőt és a fodros szoknyát, ugyanis egy felejthetetlen, hagyományőrző, igazi kárpátaljai táncos mulatsággal készülünk”

– írták a szervezők a Facebook-on is meghirdetett eseményük kapcsán.

Kárpátalján nagy hagyománya volt a szüreti mulatságoknak, ezt a hangulatot szeretnék megidézni a szervezők a Márton Áron Kollégiumban (Kunigunda útja 35.) október 3-án a 19.00 órakor kezdődő estjükkel.

A talpalávalót a Bakos Zenekar húzza majd.

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami IDE kattintva érhető el.

Kárpátalja.ma