Kárpátaljai szüreti bált rendeznek Budapesten
Kárpátaljai szüreti bált és táncházat szervez Budapesten a nemrégiben alakult Hóvár Egyesület.
– írták a szervezők a Facebook-on is meghirdetett eseményük kapcsán.
Kárpátalján nagy hagyománya volt a szüreti mulatságoknak, ezt a hangulatot szeretnék megidézni a szervezők a Márton Áron Kollégiumban (Kunigunda útja 35.) október 3-án a 19.00 órakor kezdődő estjükkel.
A talpalávalót a Bakos Zenekar húzza majd.
A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami IDE kattintva érhető el.