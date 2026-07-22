Kárpátaljáról és az ukrajnai front közeléből érkező gyerekeket táboroztatnak a Balatonnál

Kárpátaljáról és az ukrajnai front közeléből érkező gyermekeket táboroztat a Balatonőszödön működő menekültközpontban az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) több turnusban. Hétfőn egy újabb, mintegy százfős csoport érkezett Magyarországra – közölte az EMIH kedden az MTI-vel.

Közleményükben azt írták: a 9 és 15 év közötti gyermekek többsége Kárpátaljáról érkezett, de vannak közöttük a harkivi, luhanszki és donyecki front menti térségekből érkezett fiatalok is.

Sokan olyan családból jönnek, amelyeket közvetlenül érintett a háború: szüleik hadifogságban vannak, eltűntként tartják őket nyilván, vagy Ukrajnát védve vesztették életüket.

A gyerekek kreatív foglalkozásokon, sport- és csapatépítő programokon, kirándulásokon vesznek részt, valamint Magyarország történelmét, kultúráját és természeti értékeit bemutató ismeretterjesztő programok várják őket.

A tábor célja, hogy a háború sújtotta térségekből érkező gyermekek számára biztonságos, nyugodt környezetet teremtsen, ahol új élményekkel gazdagodhatnak, barátságokat köthetnek, és kiszakadhatnak a háború mindennapjaiból – olvasható a közleményben.

A tíznapos program szervezői az EMIH és a Beregszászi Járási Állami Hivatal, a tábor megvalósítása Alex Roth ukrajnai tiszteletbeli főkonzul támogatásával és segítségével jött létre.

Az EMIH 2022-ben, az orosz-ukrán háború kitörését követően alakította ki a balatonőszödi menekülttábort az akkor már több mint tíz éve üresen álló, egykori kormányzati üdülő területén. Az azóta eltelt négy év során több mint 4000 ukrán menekült kapott itt szállást rövidebb vagy hosszabb időre.

A zsidó ünnepek idején rendszeresen több száz menekült érkezik közösségi programokra, a nyári időszakban pedig gyermek- és ifjúsági táborok váltják egymást.

Hozzátették: a központ nyújtott hónapokon keresztül ideiglenes otthont a 2023. október 7-i izraeli terrortámadást követően Izraelből érkezett több száz menekültnek is.

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