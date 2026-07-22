Közép-Európa legnagyobb virágzó indiailótusz-állománya látható Szegeden

Közép-Európa legnagyobb virágzó indiailótusz-állománya (Nelumbo nucifera) mellett a Távol-Kelet kultúráját bemutatók programokkal várják a látogatókat a hétvégén a Szegedi Tudományegyetem füvészkertjében a Lótusz napokon – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

Az indiai lótuszok a szegedi botanikuskert büszkeségei, Közép-Európa legnagyobb állománya található az arborétum egyik tavában. Az állomány csaknem egyidős a kerttel, az első növények az alapítás után néhány esztendővel, 1932-ben az óföldeák-gencsháti Návay-kastély tavából kerültek Szegedre.

A látogatók megcsodálhatják a lótuszos tavat, amely a japán kert része. A rendezvény névadó növénye, az indiai lótusz ilyenkor látható teljes pompájában. A víztükör fölé magasan kiemelkedő sötét rózsaszín lótuszvirágok tömege fogadja a vendégeket, és már láthatók a magokat rejtő – leginkább zuhanyrózsára hasonlító – termések is. A tó szigetének teaháza kellemes kitekintő és pihenőhelyet kínál e különleges látvány befogadásához. Szombaton és vasárnap hét alkalommal is lótusztúrák indulnak a Buddha-szobortól, ezen a botanikuskert munkatársai mutatják be a virágot és más távol-keleti növényeket az érdeklődőknek.

A legenda szerint Buddhának életet adó növény őshazája Ázsia mérsékelt égövi területének déli-, délkeleti vidéke. Később, a buddhizmus terjeszkedésével jutott el a szubtrópusi, forró égövi vidékekre is, egészen Ausztrália északkeleti részéig. Napjainkban széles körben hatalmas vízi ültetvényeken termesztik, dísz-, táplálék- és gyógynövényként is hasznosítják.

A virágok a templomokat díszítik, a víz alatt az iszapban található szárakat rántva, főzve, sütve fogyasztják, megszárítva lisztet őrölnek belőle, a fiatal hajtásokból és levelekből salátát vagy kompótot készítenek, termését pirítva, kandírozva fogyasztják, a nagyobb leveleket pedig csomagolásra használják.

A vendégeket a hétvégén több jógastúdió és -oktató várja foglalkozásaival, a látogatók kipróbálhatnak különféle meditációs, illetve relaxációs technikákat, láthatnak indiai és japán táncbemutatókat, és megismerhetnek különleges mozgásformákat is.

A lótuszos tó partján bonsaikiállítást és -bemutatót tartanak, ahol az eredeti japán fák mellett őshonos magyar fajtákból alakított növények is megtekinthetők majd. A rózsakertben a Magyar Origami Kör mutatja be a japán papírhajtogatás művészetét, és a kiállítás mellett a vendégek maguk is elsajátíthatják az egyes alapfogásokat. Kipróbálható a kínai kalligráfia és a lótuszfestés, a kitelepülő éttermek jóvoltából pedig távol-keleti ételek és italok kóstolhatók.

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