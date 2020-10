Lezárult a jelentkezés a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Fiatal Tehetség Programjára, amely az erdélyi Sepsiszentgyörgyön nyitja meg kapuit az első, 25 fős évfolyammal – közölte Heltai Péter, az MCC stratégiai kommunikációs vezetője péntek reggel az M1 aktuális csatornán.

A kommunikációs vezető elmondta, a hétvégén tartják azt a rendezvényt, amelyen a jelentkezők közül kiválasztják az első évfolyam tanulóit.

Az ingyenes, felső tagozatos diákoknak szóló program során a tanulók kéthetente találkoznak tanáraikkal, a tananyagot pedig digitálisan kapják meg – tette hozzá.

A programban jelenleg 700 kisdiák vesz részt, s Magyarországon hat városban (Veszprémben, Szolnokon, Pécsett, Miskolcon, Kecskeméten és Budapesten), valamint az ukrajnai Beregszászon és mostantól Sepsiszentgyörgyön is elérhető ez a képzési forma – hívta fel a figyelmet.

Heltai Péter hozzátette, a tervek szerint a program folyamatosan bővül. Várhatóan még az idén megnyitja kapuit a debreceni és a székesfehérvári iroda.

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója egy múlt csütörtökön tartott sajtótájékoztatón elmondta azt is, a diákok megtanulnak például újraéleszteni, a pénzzel bánni, kipróbálhatják magukat riporterként, megismerkedhetnek a robotika tudományával, sőt, a jövőkutatás rejtelmeibe is betekinthetnek. A gyerekek ezek mellett olyan személetformáló foglalkozásokon is részt vehetnek, mint a terápiás állatokkal való találkozás, a konfliktuskezelési tréning vagy a fogyatékossággal élők világát megismertető érzékenyítő találkozások.

Forrás: MTI