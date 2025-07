„Ha kapsz szárnyakat, akkor repülj” – interjú a Magyarok Világszépe kárpátaljai döntősével

Mint korábban hírt adtunk róla, idén is képviselteti magát Kárpátalja a Magyarok Világszépe versenyen.

A munkácsi Kosztyu Dorottya egyedüli kárpátaljaiként került be a tizenhárom döntős közé.

A szépségverseny kapcsán adott szerkesztőségünknek interjút.

– Mesélj kicsit magadról, mivel foglalkozol?

– Kosztyu Dorottya vagyok, 19 éves, Munkácsról származom. Jelenleg a Debreceni Egyetemen közösségszervezés szakon tanulok, emellett párhuzamosan a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán turizmus és rekreáció szakon folytatom tanulmányaimat. Az aktív kikapcsolódás híve vagyok: szeretek túrázni, biciklizni és síelni, emellett évek óta cserkészkedem. Az utazás az életem része – szeretek új helyeket felfedezni Európa-szerte, leggyakrabban a családommal vagy az egyetemi barátnőmmel. Keresztyén fiatalként fontos számomra a hit, és az, hogy ezt közösségben is megélhessem. Számomra a munkácsi Református Egyházközség – a gyülekezetem – a második otthont jelenti. A KRISZ (Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet) munkájában is aktívan részt veszek, ahol nemcsak épülök, hanem lehetőségem van másokat is erősíteni.

– Ki inspirált, támogatott, hogy jelentkezz a műsorba?

– A jelentkezésem ötlete egy számomra nagyon kedves emberhez kötődik: apukám gyermekkori barátja, aki egyben a családunk közeli barátja is volt. Ő mindig biztatott, hogy próbáljam ki magam a modellkedésben, de én úgy éreztem, az nem az én világom. Ekkor vetette fel, hogy a szépségverseny lehetne az a közeg, ahol igazán önmagam lehetek. Ő maga is zsűrizett már ilyen versenyeken, és mindig figyelemmel kísérte a Világszépe döntőseit. Tavaly váratlanul elhunyt, és ez nagyon mélyen érintett. Sokáig úgy éreztem, nem tudok jelentkezni, de végül miatta vágtam bele – az ő emlékére. Hiszem, hogy büszke lenne rám.

– Őszinte részvétem! Biztosan büszke rád, hiszen bekerültél a döntőbe! Hány lány közül választottak ki?

– Fásy Ádám, a verseny megálmodójának elmondása szerint több száz jelentkező közül választották ki a döntősöket, és hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy a legjobb 13 közé kerülhettem. Külön büszkeség, hogy Kárpátaljáról egyedüliként jutottam be, így most én képviselhetem az egész régiót a döntőben. Amikor megtudtam, hogy bekerültem, egyszerre éreztem izgatottságot, hálát és egy kis hitetlenséget is – óriási dolog ilyen mezőnyben helyet kapni. Ez megerősített abban, hogy érdemes volt kilépnem a komfortzónámból.

A döntős lányok Fásy Ádámmal.

– Mennyire volt nehéz a döntőbe vezető út, a felkészülés?

– Számomra nem maga az út volt nehéz, hanem egy döntés, amit az elején meg kellett hoznom. Már régóta be volt fizetve egy közös nyaralás a húgommal, anyukámmal és a volt iskolámmal, amit nagyon vártam. Amikor kiderült, hogy a felkészítő tábor 12 napos, választanom kellett: a pihentető nyaralás, vagy egy teljesen új kihívás. Végül a verseny mellett döntöttem, és azóta sem bántam meg. Ez egy hatalmas lehetőség számomra, és hogy idézzem egy kedves ismerősömet: ha kapsz szárnyakat, akkor repülj.

– Hogy zajlik a felkészítő tábor?

– Jelenleg is Karcagon tartózkodom, a felkészítő táborban, a Nimród Bioszállodában, ahol teljes ellátásban részesülünk. A felkészülés igen intenzív, számos program vár ránk: táncpróbák, ruhapróbák és különböző felkészítő foglalkozások segítenek abban, hogy a lehető legjobb formánkat nyújtsuk a július 19-i finálén. A döntőn több fordulóban kell majd megmutatnunk magunkat a zsűrinek. Természetesen a pihenésre is jut idő, hiszen az is hozzátartozik a szépségápoláshoz: ellátogattunk az Akácliget Fürdőbe is, illetve esténként lehetőségünk van igénybe venni a szálloda szaunáját, ami sokat segít a feltöltődésben.

– Hogyan készülsz a döntőre testileg, lelkileg?

– A lelki felkészülésben a családom támogatása a legfontosabb számomra. Mindenről beszámolok nekik, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, tudják, hogyan érzem magam, és mindenben mellettem állnak. A húgom és a nővérem szívből drukkolnak, a szüleim pedig nagyon büszkék rám – ez hatalmas erőt ad. A Blikk különdíj szavazás alatt különösen megható látni, mennyien osztják meg a szavazást, mennyien szurkolnak nekem. Jó érzés megtapasztalni, hogy Kárpátalja ennyire összetart, és ez teljesen feltölt lelkileg – készen állok a döntőre, bárhogyan is alakul. Testileg is komoly munka zajlik: nap mint nap gyakoroljuk a koreográfiákat, gyorsan és pontosan kell elsajátítanunk mindent. Egy szobába kerültem egy erdélyi és egy nyíregyházi lánnyal, akikkel hamar megtaláltuk a közös hangot – már ők is rengeteg támogatást jelentenek számomra.

A szavazás IDE KATTINTVA érhető el.

– Mi jelenti számodra a legnagyobb kihívást a tábor ideje alatt, a versenyre való felkészülés során?

– Nagy kihívásnak igazából nem érzem a felkészülést, inkább egy belső célom van: hogy végig meg tudjam őrizni önmagam. Fontos számomra, hogy ugyanaz a kedves, tudatos és határozott Dorottya maradjak, aki ideérkezett. Szeretném, ha a verseny során is hű lehetnék azokhoz az értékekhez, amiket otthonról hoztam, és amelyeket a közösségeimben is képviselek.

– Jó felkészülést és sok sikert kívánunk Neked a döntőben! Szurkolunk, hogy idén kárpátaljai lány fejére kerüljön a korona!

A nagyszabású gálaműsorral egybekötött finálét július 19-én tartják meg Karcagon. A program szombaton 15.00 órakor veszi kezdetét.

