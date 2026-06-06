Belpolitikai botrány Franciaországban egy kislány halála kapcsán

Belpolitikai botrány robbant ki Franciaországban egy 11 éves kislány meggyilkolása kapcsán, miután kiderült: a legfőbb gyanúsított már ismert volt a hatóságok előtt kiskorúak ellen elkövetett szexuális bántalmazások miatt.

Az egy hete eltűnt kislány, Lyhanna holttestét csütörtökön találták meg egy mezőgazdasági területen az ország délnyugati részén. A gyilkossággal egy 41 éves férfit vádol a rendőrség, aki jól ismerte feltételezett áldozatát, mivel az a lánya barátnője volt.

A férfi ellen 2017 óta több jelzés és bejelentés is érkezett a rendőrségre, egyebek mellett kiskorúak elleni nemi erőszak miatt, de valamennyi ügyet vádemelés nélkül lezárta a rendőrség.

„Egyértelmű, hogy működési zavar áll fenn, és ez elfogadhatatlan”

– mondta pénteken Emmanuel Macron államfő francia újságíróknak montenegrói látogatásán. „Nagyon gyors adminisztratív vizsgálatoknak kell megállapítaniuk a kollektív, rendszerszintű és esetleg egyéni felelősségeket, és meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket” – tette hozzá.

Gérald Darmanin igazságügyi miniszter előre elutasította az igazságszolgáltatás forráshiányára vonatkozó érveket, és ő is „az állami szervek súlyos és elfogadhatatlan működési zavarai” ellen emelt szót.

Sébastien Lecornu miniszterelnök jelezte, hogy az igazságügyi és a belügyminiszterrel felülvizsgálja ezt az ügyet, amely heves érzelmeket és számos politikai kommentárt váltott ki.

A 11 éves Lyhannát utoljára május 29-én látták élve a délnyugati Gers megyében található Fleurance település iskolája előtt. Napokig tartó keresés után csütörtökön találtak rá a csendőrök egy gyerek holttestére „hasonló ruházatban” egy tanyán, Puycasquier falu közelében. A boncolást követően az ügyészség azóta hivatalosan azonosította a holttestet.

A fő gyanúsított ellen már hétfőn emberrablás és fogva tartás miatt vádat emeltek, és előzetes letartóztatásba helyezték, s azóta egyre több hír látott napvilágot a kétgyerekes apa előéletéről.

Clémence Meyer, az illetékes auch-i bíróság ügyésze szerint 2022-ben és 2025-ben is feljelentést tettek a férfi ellen. Az első panaszt ejtették, a második ügyben pedig még mindig folyik a nyomozás.

Bár az állami szervek mulasztásait még tisztázni kell, egy kormányzati forrás pénteken sajnálatát fejezte ki amiatt az AFP francia hírügynökségnek, hogy az auch-i ügyész a gyanúsított elleni feljelentések kezelésében nem alkalmazta annak a januári igazságügy-miniszteri körlevélnek az utasításait, amely a gyermekáldozatokkal járó ügyek prioritását hangsúlyozta.

David Taupiac, a helyi nemzetgyűlés képviselője már 2025-ben figyelmeztette a kormányt, hogy az auch-i bíróság „bírák és jegyzők hiányával, valamint ismétlődő informatikai hibákkal küzd”.

„Ez fennakadásokat okozott az igazságszolgáltatás munkájában” – mondta a parlamenti képviselő pénteken az AFP-nek.

Ügyvédek és egyesületek szerint ez az ügy számos működési zavarra világított rá a rendőrség és az igazságszolgáltatás terén egyebek mellett a lassú eljárás, a rossz adminisztratív működés, valamint a korábbi áldozatok félretájékoztatása tekintetében.

A jövő évi elnökválasztás előtti előkampány politikai légkörében több potenciális elnökjelölt is éles kritikákat fogalmazott meg az igazságszolgáltatással szemben.

Jordan Bardella, a legnagyobb ellenzéki párt, a szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés elnöke szerint az állam „súlyosan megbukott”, és kijelentette, hogy ezt „a francia nép számon fogja kérni”.

„Az igazságszolgáltatási rendszerünk csődöt mondott, meg kell reformálni”

– vélekedett a jobbközép Köztársaságiak elnöke, Bruno Retailleau.

„Valódi elővigyázatossági elvet kell létrehozni a gyermekek ellen elkövetett erőszakkal szemben” – hangsúlyozta Édouard Philippe, Emmanuel Macron korábbi jobboldali miniszterelnöke, míg Marine Tondelier, a Zöldek vezetője „a szexista és a szexuális erőszak témáját kezelni képtelen politikai-igazságszolgáltatási rendszer szimbólumának” nevezte az ügyet.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: AFP – ED JONES

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