NAV: több ezer flakon hamis mosószert találtak egy ukrán kamionban

A pénzügyőrök több ezer flakon hamis mosószert találtak egy ukrán kamionban, amelyet az M15-ös autópálya rajkai határátkelőjénél ellenőriztek – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a kamion rakterében lévő dobozokból különféle kiszerelésű mosógélkoncentrátumok kerültek elő, ezek csomagolása, jelölése és a szállítás körülményei alapján a pénzügyőrök arra gyanakodtak, hogy a termékek silány minőségű hamisítványok. A gyanút a védjegyek jogosulti képviselői is megerősítették.

A pénzügyőrök több mint 4000 flakon hamis terméket foglaltak le, iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indult eljárás.

Az előzetes számítások szerint a hamisítványok több mint 25 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak – áll a közleményben.

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