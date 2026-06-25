Pénteken kezdődik a kisvárdai színházi fesztivál

Pénteken kezdődik a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválja. A színházi seregszemle kilenc napja alatt a Kárpát-medence magyar nyelvű színházi társulatai több mint húsz versenyelőadást mutatnak be a közönségnek, de szakmai beszélgetések, workshopok és szórakoztató előadások is várják az érdeklődőket – közölték a szervezők az MTI-vel.

A fesztiválon erdélyi, vajdasági, felvidéki, kárpátaljai és magyarországi társulatok lépnek színpadra, a programban újragondolt klasszikus művek, kortárs történetek, monodrámák, zenés előadások, vizsgaelőadások és kísérleti színházi formák kaptak helyet.

Az idei fesztivál díszvendége a marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat, amely fennállásának 80. évfordulóját ünnepli. A társulat több előadással és programmal is jelen lesz Kisvárdán.

Az idei rendezvény különlegessége, hogy hosszú felújítás után ismét bekapcsolódik a fesztivál életébe a megújult Várszínpad, a korszerűsített játszóhely a fesztivál egyik helyszíneként fogadja a társulatokat és a közönséget.

A versenyelőadásokat öttagú szakmai zsűri értékeli, a fesztivál ideje alatt minden nap szakmai beszélgetések is lesznek, ahol az alkotók, a kritikusok és a közönség közösen elmélkedhetnek az előző napi előadásokról. A versenyprogram mellett a fesztivál szórakoztató előadásokkal, szakmai workshopokkal és kísérőprogramokkal várja a közönséget.

A részletes program a www.kisvardaifesztival.hu oldalon elérhető.

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