Több mint 21 ezer menekültet támogatott eddig Segítő Pontjain a Katolikus Karitász

„A Katolikus Karitász is így tett, és a háború kitörése óta segíti munkatársaival és önkénteseivel közvetlenül a Magyarországra érkező menekülteket. Így a megemlékezés, szolidaritás, odafigyelés és cselekvés mellett ez a nap a köszöneté is. Köszönet minden önkéntesnek, segítőnek, munkatársnak és szervezetnek, akik támogatják, befogadják a háború elől menekülő embertársainkat! Ez a nap a reményé, a hité és az imáé is, hogy a háború mielőbb véget érjen és akiket most befogadtunk, mielőbb hazatérhessenek otthonukba”