Történelmi közvetítés a történelmi téli olimpiáról a közmédiában

A február 2-án rajtoló pekingi téli olimpiai játékok minden magyar vonatkozású eseményét élőben közvetíti a közmédia. A téli ötkarikás játékok történetében először fordul elő, hogy magyar női hódeszkást is láthatunk, és remélhetőleg ismét döntőbe kerülnek a rövidpályás gyorskorcsolyázóink. Az M4 Sportnak, valamint az m4sport.hu ingyenesen elérhető webes csatornáinak köszönhetően a téli sportok kedvelői egyetlen fontos pillanatról sem maradnak le.

A hivatalos megnyitó előtt két nappal, február 2-án kezdődik a XXIV. téli olimpiai játékok, amelynek Peking ad otthont. Számos magyar vonatkozású versenyen izgulhatunk, és tanúi lehetünk olyan sporttörténeti pillanatoknak, mint Kozuback Kamilla szereplése, ő az első magyar hódeszkás, aki téli olimpián versenyezhet. De ne felejtsük el rövidpályás gyorskorcsolyázóinkat sem, esetükben már önmagában is sporttörténelem, hogy magyar sportoló címvédőként állhat rajthoz téli ötkarikás játékokon.

„A közmédia nézői – ahogyan a nyári ötkarikás játékok ideje alatt megszokhatták – most is minden magyar vonatkozású eseményt élőben követhetnek az M4 Sporton, vagy az m4sport.hu-n. Webes csatornáink broadcast minőségben biztosítják a nézői élményt, és az összes magyar műsorszámot magyar kommentárral közvetítjük. Magyarországon kívül Európában egyelőre csak néhány ország közszolgálati adóján működik ehhez hasonló lehetőség a nézők számára. Hazánkban nincs arra másik példa, hogy on demand jellegű szolgáltatás ingyenes legyen. Most is elérhetővé tesszük a szomszédos országokban az M4 Sport adását azoknak, akik kábeltelevíziós előfizetésen keresztül tudják nézni a közmédia sportcsatornáját, így a határon túli magyarok is magyar kommentárral szoríthatnak honfitársainkért” – fejtette ki Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója.

Az élő közvetítések mellett a helyszínen, Pekingben több stáb is dolgozik majd, hogy a magyar sportolókat azonnal meg tudják szólaltatni a közmédia csatornáin. Ezen kívül rendszeres napi összefoglalókat is láthatnak a nézők. Az „Ez történt az olimpián” című stúdióműsor reggel 7, majd 11 és 17 órától lesz látható az M4 Sporton.

„Négy évvel ezelőtt igazi sporttörténeti eseménynek voltak szemtanúi az M4 Sport nézői a váltó-arany megszerzésekor. Idén arra készülünk, hogy még több tartalmat mutassunk meg élőben a téli olimpiáról. Nagyszerű kommentátori stáb állt össze a közvetítésekre, a napi műsorfolyamban pedig három állandó műsorvezető fogadja a nézőket. Hajnalban Szőke Viktóriával, délelőtt Mohay Bencével, délután Petrovics-Mérei Andreával találkozhatnak. A közvetítések mellett fontos számunkra, hogy a helyszínen szólítsuk meg a magyar sportolókat, ezért is utazik Pekingbe tizenegy fős stábunk” – emelte ki Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója.

Az M4 Sporton kívül a téli olimpián elért eredményekről rendszeresen beszámol a Kossuth Rádió Sportvilág című műsora, amelyet hétköznap 22:30-tól, hétvégén pedig 21 órától hallhatnak, de természetesen az M1 és Duna Nemzeti Sporthíradója is követi az eseményeket.

A közmédia kommentátori stábja a téli olimpián:

· Hajdú B. István (biatlon)

· Knézy Jenő (jégkorong, síugrás)

· Szekeres Péter (gyorskorcsolya)

· Székely Dávid (alpesi sí, sífutás, északi összetett)

· Tóth Attila (jégkorong)

· Újvári Máté (snowboard, szabadstílusú sí)

· Varga Ákos (curling, jégkorong)

· Varga Péter (curling)

· Vásárhelyi Tamás (rövidpályás gyorskorcsolya, műkorcsolya)

· Wéber Gábor (bob, skeleton, szánkó)

