Tragédia Szigetszentmiklóson: a tóban találták meg egy kisfiú holttestét

Tragikus véget ért az a nagyszabású kutatóakció, amelyet egy eltűnt, ötéves autista kisfiú felkutatására indítottak a Pest vármegyei Szigetszentmiklóson. A gyermek holttestét az éjszaka folyamán a Bucka-tóban találták meg és emelték ki a búvárok.

A keresést a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kérésére több kutató-mentő szervezet, búvárok, drónos egységek, személykereső kutyák, polgárőrök, önkéntes tűzoltók és több mint száz helyi önkéntes részvételével folytatták.

A kutatás kezdetben a lakott területre összpontosult, később azonban a tó környékére helyeződött át, miután a víz felszínén gyermekméretű papucsokat találtak. A biztonsági kamerák felvételei, a nyomkövető kutyák jelzései és a megtalált tárgyak alapján a mentőegységek a tavat is átvizsgálták szonártechnikával, amely végül a gyermek holttestét mutatta ki.

Információink szerint az áldozat beregszászi származású.

Testét búvárok emelték ki a vízből, majd átadták a hatóságoknak. A tragédia körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Forrás: Facebook/

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