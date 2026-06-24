Ukrán és más külföldi állampolgárok működtették a szabolcsi illegális cigarettagyárat

Indítványozta a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség a szabolcsi illegális cigarettagyárat üzemeltető emberek letartóztatásának meghosszabbítását, a döntést a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírója fogja meghozni – közölte a vádhatóság szerdán közleményben az MTI-vel, megjegyezve: a bűnszervezet tagjai több mint 2,5 milliárd vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.

A vármegyei főügyészség a jövedéki adózásról szóló törvényben előírt feltétel hiányában jövedéki termék előállításával és kereskedésével különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt nyújtotta be az indítványt – tájékoztattak.

Az ügyészség indítványa szerint egy azerbajdzsáni, egy portugál, egy belorusz és tizenöt ukrán, valamint egy ukrán-magyar kettős állampolgárból álló bűnszervezet tagjai 2025. júliustól egy nyíregyházi ingatlanon illegális cigarettagyárat üzemeltettek, és több másik ingatlan területén az alapanyagok és késztermékek elosztásához deponáló helyeket is működtettek – írták.

A letartóztatottak között volt, aki a cigarettagyárba történő alapanyag-betárolás, illetve a kész cigaretta kiszállítása során végzett koordináló vagy figyelő tevékenységet, más biztosította a szállító járművek haladási útvonalát, a gyár működését. Továbbá voltak, akik a gyár működtetésében, valamint a cigaretta előállításában vettek részt tevékenyen – közölték.

Az egyik raktárként használt nyíregyházi ingatlanon 2025. október 2-án a nyomozó hatóság kutatást tartott, majd 19 gyanúsítottat őrizetbe vett, akiknek a letartóztatását a bíróság elrendelte – olvasható.

A nyomozás eddigi adatai alapján a hatósági engedély nélkül hosszabb ideje szervezetten jövedéki termék illegális előállításával, kereskedelmével foglalkozó bűnszervezet tagjai több mint 2,5 milliárd vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek – számoltak be, hozzátéve: a gyanúsítottak mindegyike jelenleg kényszerintézkedés hatálya alatt áll.

A főügyészség azért indítványozta a bűnszervezet tagjaival szemben a kényszerintézkedés tartamának meghosszabbítását, mert a kiszabható büntetés nagyságára figyelemmel továbbra is fennáll a külföldi állampolgárságú gyanúsítottak szökésének, elrejtőzésének veszélye. Megalapozottan feltehető az is, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a bizonyítást veszélyeztetnék, más személyeket jogellenesen befolyásolnának, egymással összebeszélnének. Fennáll annak veszélye is, hogy folytatnák a bűncselekmény elkövetését – írták. Egy ember tekintetében az ügyészség a továbbiakban bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozza – fűzték hozzá.

A kényszerintézkedések meghosszabbításáról a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírója fog döntést hozni – szerepel a közleményben.

Forrás: MTI

Több mint 2,5 milliárd vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek (Fotó: NAV)





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