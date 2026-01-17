A tatabányai turul-szobor lábujjait keresik
Keresési felhívást tett közzé honlapján és Facebook-oldalán a Vértes hegység erdőterületeinek kezelését végző Vérteserdő Zrt.
Mint írják, társaságuk a nemzeti jelképnek számító tatabányai Turul-emlékmű helyreállításának előkészítésén dolgozik. Munkatársaik az állapotfelmérés során azt tapasztalták, hogy a szobor jobb lábáról két ujj hiányzik.
Abban a reményben, hogy a lábujjak még megvannak valahol, felhívásban fordulnak a becsületes megtalálókhoz vagy esetleges nyomravezetőkhöz. A szoborrészek visszaszolgáltatásáért jutalmat is kínálnak:
„A becsületes megtalálónak, illetve nyomravezetőnek egy családi vacsorát ajánlunk fel a gánt-kőhányáspusztai Esterházy Fogadóban”
– írják.
Akinek tudomása van az ujjak hollétéről, azt az alábbi elérhetőségeken jelezheti:
- E-mail: titkarsag@verteserdo.hu
- Telefon: +36 34 316-733
- Személyesen: 2800 Tatabánya, Dózsakert utca 63. (Vérteserdő Zrt. Központ)
Nyitókép: Wikipédia