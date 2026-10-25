Tízezrek tüntettek vasárnap Prágában

Tízezrek tüntettek vasárnap délután Prágában az ellen, hogy az Andrej Babis vezette hárompárti koalíciós kormány módosítani akarja a közszolgálati televízió és rádió eddigi finanszírozási rendszerét.

Jelenleg a két médiumot a lakosság tartja fenn kötelező havi előfizetési díjak befizetésével, de a kormány a jövőben az állami költségvetésből finanszírozná ezeket.

A javaslat, amely a televízió és a rádió jövő évi költségvetési keretét az ideihez képest mintegy 15 százalékkal csökkentené, jelentős társadalmi ellenállást váltott ki, miután sokan attól tartanak, hogy a kormány befolyást gyakorolhat a két médium törvény szerint pártatlan és független működésére.

Az „El a kezekkel a médiától” című prágai tüntetést, amelyet a köztévé és -rádió élőben közvetítettek, a Millió pillanat a demokráciáért elnevezésű civil szervezet kezdeményezte.

Forrás: MTI

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