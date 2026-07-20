Balesetet okozott egy ittas ukrán sofőr Csehországban

Súlyos közlekedési baleset történt július 19-én késő este, 23 óra után a plzeni elkerülő úton, a Makro bevásárlóközpont melletti körforgalom közelében – tudatta a goloskarpat.info.

A cseh rendőrség előzetes tájékoztatása szerint az Audi személygépkocsi a Regensburgská utcán haladt a Vejprnická utca irányába, amikor a sofőr feltehetően nem a körülményeknek megfelelő sebességet választotta, elvesztette uralmát a jármű felett, lesodródott az útról és a szalagkorlátnak ütközött.

Az ütközés után az autó az oldalára borult, és mintegy 80 méteren át csúszott az úttesten. Ezt követően ismét a szalagkorlátnak csapódott, a tetejére fordult, majd még körülbelül 40 métert tett meg, mielőtt végleg megállt.

Mivel a bejelentés szerint utas is megsérülhetett, a helyszínre valamennyi mentőszolgálat kivonult. A tűzoltók biztosították a baleset helyszínét és megtették a szükséges intézkedéseket a jármű kigyulladásának megelőzésére, míg a mentők ellátták a sérültet.

A mentőszolgálat szóvivője közölte: egy 25 éves férfit mellkasi zúzódással szállítottak kórházba.

A rendőrségi vizsgálat során megállapították, hogy a járművet egy 1977-ben született ukrán állampolgár vezette. Az alkoholszonda mintegy 2 ezrelékes véralkoholszintet mutatott ki, ami súlyos fokú alkoholos befolyásoltságnak felel meg.

A baleset pontos körülményeit a cseh rendőrség tovább vizsgálja.

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