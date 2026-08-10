Andalúziában nyolcezer hektáron pusztít erdőtűz

Az andalúziai Niebla város közelében nyolcezer hektáron pusztít erdőtűz, emiatt hat településről 500 embert evakuáltak elővigyázatosságból – közölte Antonio Sanz, a tartomány vészhelyzet-kezelési tanácsosa vasárnap.

„Bonyolult ez a nap, de már valamivel optimistábbak vagyunk, miután sikerült biztosítanunk a déli területet” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy jelenleg két aktív tűzfronttal küzdenek, és mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körül határolni a tűzoltók.

A tűz megfékezését nehezíti a változó szélirány és az alacsony páratartalom.

A munkálatokban 500 szakember vesz részt, a levegőből 26 járművel oltják a tüzet.

Sara Aagesen ökológiai átmenetért felelős miniszter a helyszínen aggasztónak nevezte, hogy az év kezdete óta mintegy 200 ezer hektárnyi területet érintettek az erdőtüzek Spanyolországban.

„Gyakorlatilag hatszorosa a 2025-ben regisztrált értéknek”

– mutatott rá.

Hozzátette: ebben az évben eddig 40 jelentős erdőtüzet regisztráltak, míg tavaly ilyenkor a számuk 15 volt.

Tovább súlyosbodott az erdőtűz a valencia tartománybeli Tírig környékén. A polgári védelem először csak kijárási tilalmat rendelt el a szomszédos Catí településen, de végül vasárnap a kitelepítés mellett döntöttek.

Juan Carlos Valderrama, a regionális kormány vészhelyzetekért és belügyekért felelős tárcavezetője elmondta:

a tűz mintegy 400 hektárnyi területet perzselt fel. A lángok megfékezésén 300-an dolgoznak, 19 légiegység támogatásával.

Még vizsgálják a tűz keletkezésének körülményeit, a legvalószínűbb feltételezés szerint a pénteki viharok során becsapódott villámok okozták a tüzet.

Forrás: MTI

Nyitókép: EFE/Alberto Díaz

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