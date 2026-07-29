Spanyolországban tíz erdőtűz megfékezésével küzdenek a tűzoltók

Spanyolországban tíz aktív erdőtűz megfékezésével küzdenek a tűzoltók, az ország középső részén, Madrid, Kasztília és León valamint Kasztília-La Mancha tartományokban csökkent a tűzek intenzitása, az oltási munkálatok kedvezően haladnak – közölte Pedro Sánchez miniszterelnök szerdán Navalcarneróban.

A vészhelyzeti koordinációs bizottság ülését követően elmondta: a következő 12 óra döntő jelentőségű lesz, mivel újabb hőhullám érte el az országot, amely nagyban megnehezíti az oltási munkálatokat. A lángok megfékezése mellett a már eloltott területek hűtése is fontos feladat, hogy megakadályozzák a tűz újbóli fellobbanását.

Bejelentette: a védekezésben elért eredményeknek köszönhetően Kasztília-La Manchára már nem vonatkozik a pénteken kihirdetett országos jelentőségű vészhelyzet, amely továbbra is érvényben van Madridban, illetve Kasztília és Leónban.

Forrás: MTI

(Nyitókép: AP)

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