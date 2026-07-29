Halálos áldozata is van a Herszont ért éjszakai támadásoknak

Egy ember meghalt, hárman pedig megsebesültek az éjszakai orosz légicsapások következtében a dél-ukrajnai Herszonban, ahol lakóházak és infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak – jelentették szerdán az illetékes ukrán hatóságok.

Az orosz hadsereg szerdára virradóra végrehajtott dróncsapásaiban a Herszon megyei Sztaniszlav faluban egy 67 éves férfi életét vesztette, három másik pedig a megyeszékhely egyik lakónegyedét ért támadásban sebesült meg – tette közzé Olekszandr Prokugyin katonai kormányzó a Telegramon. Több lakóház és egy szervizállomás is megrongálódott, két családi ház pedig teljesen megsemmisült.

Az orosz csapatok éjszaka drónokkal támadtak meg két benzinkutat az észak-ukrajnai Szumi megye területén – jelentette Oleh Hrihorov katonai kormányzó Telegram-csatornáján. Az előzetes adatok szerint senki sem sebesült meg, mivel az ismétlődő támadások miatt számos biztonsági intézkedést vezettek be a dolgozók és a vásárlók védelme érdekében – fűzte hozzá a megyevezető.

A légierő parancsnokságának a Telegramon közzétett jelentése szerint az orosz hadsereg 80 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen. Az előzetes adatok szerint a légvédelem 65 drónt elfogott az ország északi, déli és keleti régióiban. Tíz helyszínen 14 drón célba talált, további két esetben pedig roncsok lezuhanását jegyezték fel. A közlemény kiadásának időpontjában néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Forrás: MTI

(Nyitókép: oltási munkálatok Szumi megyében (Forrás: DSZNSZ)

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