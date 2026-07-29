Sz. Kárpáthy Kata: háborúkról

ükapáink tizennyolcban láb és lélek nélkül jöttek

szemeik fehéren villogtak szíjaik vörösre vertek

dédapáink negyvenötben karok nélkül jöttek

mellükön kitüntetéssel fejükben bosszúval

miközben otthon éppen felnövő fiaikat

és megőszült apjukat vitték málenykij robotra

nagyapáink Afgánba vagy Csernobilba

őrültek bele azóta is isznak azóta sem sírnak

a kilencvenes években apáink élő adásban nézték

a délszláv háborút már ha volt áram

reggelente mosóport árultak a piacon vagy

lisztet darát cukrot fizetésként ki mit kapott

a mi háborúnk is eljött bátyáinkat a neten keressük

hosszú fogolylistákon és imádkozunk értük

néha előkerülnek barátok egy-két évvel később

darabokban vagy anélkül dísztemetést kapnak

a lezárt koporsókban ugyanúgy fekszenek

mint mi nyugtalanul mint őseik békétlenül

Sz. Kárpáthy Kata 2019 óta publikál kisprózát, prózaverset és verset. Leginkább az Együtt folyóiratban jelennek meg írásai. A Trivoga az első verseskötete.

Forrás: Sz. Kárpáty Kata Trivoga című verses kötete

(Nyitókép: illusztráció)

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →