Drágultak a borscs alapanyagai Ukrajnában

Az elmúlt héten jelentősen drágultak a hagyományos ukrán borscs alapanyagául szolgáló zöldségek Ukrajnában – számolt be az agronews.ua.

A nagykereskedelmi piacokon a burgonya kilogrammonkénti ára a korábbi 10–15 hrivnyáról 13–28 hrivnyára emelkedett. Jelentősen nőtt a vöröshagyma ára is: míg egy héttel korábban 16–20 hrivnyáért kínálták, jelenleg már 29–33 hrivnyát kérnek érte kilogrammonként.

A sárgarépa szintén drágult, ára 22–28 hrivnyáról 23–37 hrivnyára nőtt. A fejes káposzta és a cékla esetében az ársáv szűkült, de mindkét termék esetében magasabb árszinten alakult. A káposztát jelenleg 20–24 hrivnyáért értékesítik kilogrammonként a korábbi 18–25 hrivnyával szemben, míg a cékla ára 12–14 hrivnyára emelkedett a korábbi 10–15 hrivnyáról.

A zöldségfélék közül a paradicsom ára is növekedett: kilogrammonként 40–75 hrivnya helyett már 60–75 hrivnyába kerül. Az uborka ára 15–30 hrivnyáról 18–45 hrivnyára emelkedett.

Ezzel szemben jelentősen csökkent az édes paprika és a padlizsán ára. Az édes paprika kilogrammonkénti ára 70–175 hrivnyáról 45–100 hrivnyára esett vissza, míg a padlizsánért már csak 25–35 hrivnyát kérnek a korábbi 70–100 hrivnya helyett.

A gyümölcs- és bogyósgyümölcs-piacon a dinnyefélék szezonjának csúcsához közeledve jelentős árcsökkenés figyelhető meg. A görögdinnye ára 20–30 hrivnyáról 13–15 hrivnyára mérséklődött kilogrammonként, a sárgadinnye pedig több mint felére olcsóbb lett: a korábbi 60–120 hrivnya helyett jelenleg 30–50 hrivnyáért vásárolható meg.

Az elmúlt héten a kajszibarack ára is csökkent: a korábbi 45–120 hrivnyás kilogrammonkénti ár 50–90 hrivnyára módosult. Jelentősen olcsóbb lett a szilva, amelynek ára 50–100 hrivnyáról 35–55 hrivnyára esett vissza, míg az áfonya kilogrammonkénti ára 200–300 hrivnyáról 120–160 hrivnyára csökkent.

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