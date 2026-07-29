Kisebb földrengés rázta meg Szarajevót és környékét

Kisebb földrengés rázta meg szerda hajnalban Szarajevót és a boszniai főváros környékét. A földmozgást sokan érzékelték, de személyi sérülésekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett jelentés.

A 3,1-es erősségű földrengés helyi idő szerint 4 óra 21 perckor következett be. Epicentruma Szarajevótól mintegy 12 kilométerre keletre, körülbelül hat kilométeres mélységben volt.

A Dnevni Avaz című napilap internetes oldalának beszámolója szerint a földmozgás több másodpercig tartott, és Szarajevó mellett a környező településeken is érezhető volt. A közösségi oldalakon többen arról számoltak be, hogy a rengés felébresztette őket álmukból.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)

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