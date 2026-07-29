Ismét eltűnt katonát kísérnek utolsó útjára Kárpátalján
Matyiko Mihajlo szajkófalvi (Oszij) védő a háború újabb kárpátaljai áldozata – közölte az Ilosvai Városi Tanács július 28-án.
Az őrmester 2023. május 21-én vesztette életét a Donyeck megyei Bahmut közelében. Hosszú ideig eltűntként volt nyilvántartva.
A védőt július 29-én, kijevi idő szerint 13.00 órakor kísérik utolsó útjára Szajkófalván.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.
(Nyitókép: Ilosvai Városi Tanács)
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →