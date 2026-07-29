Matyiko Mihajlo

Ismét eltűnt katonát kísérnek utolsó útjára Kárpátalján

Orbán Viktória Háború

Matyiko Mihajlo szajkófalvi (Oszij) védő a háború újabb kárpátaljai áldozata – közölte az Ilosvai Városi Tanács július 28-án.

Az őrmester 2023. május 21-én vesztette életét a Donyeck megyei Bahmut közelében. Hosszú ideig eltűntként volt nyilvántartva.

A védőt július 29-én, kijevi idő szerint 13.00 órakor kísérik utolsó útjára Szajkófalván.

A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.

(Nyitókép: Ilosvai Városi Tanács)

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