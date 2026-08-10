Rendkívüli tűzveszélyre figyelmeztetnek Kárpátalján

Augusztus 10-én is rendkívüli tűzveszély lesz érvényben Kárpátalja területén. A meteorológiai előrejelzések szerint a fokozott veszély elsősorban a síkvidéki területeken, valamint helyenként a hegyvidéken várható.

A rendkívüli tűzveszély a tüzek kialakulásának, illetve gyors terjedésének magas kockázatát jelenti a környezetünkben.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fokozottan tartsák be a tűzvédelmi előírásokat, ne gyújtsanak tüzet tiltott helyeken, és semmilyen esetben se hagyják őrizetlenül a még égő tüzet vagy a parázsló éghető anyagokat.

Kárpátalja.ma

Forrás: mukachevo.net

Nyitókép: illusztráció

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