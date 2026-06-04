Bombariadó volt több szerbiai iskolában

Több szerbiai általános és középiskola is bombafenyegetést kapott szerdán, az e-mailek megérkezése után a diákokat elővigyázatosságból evakuálták, a rendőrség pedig átvizsgálja az intézményeket.

A N1 regionális televízió beszámolója szerint a fenyegetések az ország számos települését érintik.

A szerb belügyminisztérium munkatársai vizsgálják, hogy valós veszélyről vagy hamis bejelentésekről van-e szó. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket a fenyegetések eredetéről.

A Blic című belgrádi napilap értesülései szerint minden érintett iskola ugyanazt az üzenetet kapta, amelyben az állt: robbanószerkezetet helyeztek el az épületben.

Március vége óta Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban, Észak-Macedóniában és Horvátországban is sorra érkeznek e-mailben küldött pokolgépes fenyegetések, amelyek miatt több tucat iskolát, bevásárlóközpontot, szállodát és más intézményt kellett kiüríteni. A rendőrségi vizsgálatok többségében végül hamis riasztásnak bizonyultak a bejelentések.

Forrás: MTI

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