Ukrán áldozatai vannak egy Bulgáriában történt buszbalesetnek

Két ukrán állampolgár meghalt, 16 megsérült egy buszbalesetben, amely szerdán történt Bulgáriában, a török határ közelében. A busz Odesszából tartott Isztambulba.

A baleset lefolyásáról különböző információk láttak napvilágot. Az ukrán külügyminisztérium a szófiai ukrán nagykövetség tájékoztatása alapján azt közölte, hogy a busz vezetője elvesztette uralmát a jármű felett, amely letért az útról, majd felborult. Az UNIAN ukrán hírügynökség a Novinite bolgár hírportál alapján viszont arról számolt be, hogy a járműnek a határ közelében kifogyott az üzemanyaga, megállt, az utasok leszálltak róla, és a busz mögött álltak, amikor a jármű hirtelen gurulni kezdett hátrafelé.

Az ukrán hírügynökség azt írta, hogy a mentőegységek hat sérültet a burgaszi kórházakba, tízet pedig a malko-tarnovói sürgősségi központba vittek. A busz vezetőjét a rendőrök őrizetbe vették.

Az ukrán külügyminisztérium közölte, hogy a konzulok kapcsolatba léptek a helyi hatóságokkal. A minisztérium tudomása szerint egy másik autóbusszal csütörtökön viszik tovább az utasokat a tervezett útvonalon.

