Csökkent az EU-ban menedékjogot kérelmező ukrán állampolgárok száma

Az előző hónapok adataihoz képest márciusban tovább emelkedett az Európai Unió tagországaiban benyújtott, menedékjog iránti kérelmek száma, arányuk azonban még így is mintegy kétharmada a koronavírus-járvány európai megjelenése előtti szintnek – közölte az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatala (EASO) csütörtökön.

Az Európai Unió máltai központú ügynökségének elemzése szerint míg februárban mintegy 38 300, nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be az unióban, addig márciusban számuk meghaladta a 40 200-at.



Megjegyezték: az unió országaiban beadott kérelmek száma a több hónapja tartó emelkedés ellenére nem tért vissza a koronavírus-járvány európai megjelenése előtti szintre. A márciusban benyújtott kérelmek száma mintegy kétharmada volt az egy évvel ezelőtt feljegyezett kérelmeknek. Az emelkedést leginkább a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken beadott kérelmek száma eredményezte – tették hozzá.



Márciusban az első alkalommal beadott kérelmek száma közel 4700-zal, mintegy 17 százalékkal emelkedett. Az előző évhez hasonlóan a menedékjog iránti elsőfokú kérelmek legtöbbjét szíriaiak, afgánok, pakisztániak, irakiak és nigériaiak nyújtották be. Leginkább, 30 százalékkal a marokkóiak által benyújtott kérelmek számra gyarapodott, de jelentős volt a guineaiak által benyújtott kérelmek száma is – közölték. Megjegyezték, az ukrán és a fehérorosz állampolgárok kérelmeinek száma valamivel elmaradt az előző hónapokban jelentett kiugróan magas mértéktől.



Az EU-ban menedékjog iránt folyamodók 3 százalékát tették ki a felnőtt kísérő nélküli kiskorúak. Öt kiskorú menedékkérő közül legalább kettő afgán állampolgár volt – közölték.



Az EU-tagországok illetékes menekültügyi hatóságai a februári 42 100-zal szemben márciusban 53 300 elsőfokú határozatot hoztak. A határozatok mintegy 27 százaléka biztosított védelmet a kérelmezőknek. A pozitív döntések főként szíriaiaknak, afgánoknak, venezuelaiaknak és kolumbiaiaknak eritreaiaknak és jemenieknek kedveztek.



Március végén mintegy 387 200 nemzetközi védelemi iránti kérelem ügye várt elbírálásra első fokon az Európai Unió tagországaiban, közel 100 ezerrel kevesebb, mint februárban.

Forrás: MTI