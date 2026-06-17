Egymilliárd dollárral támogatja az ENSZ humanitárius programjait az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok több mint 1 milliárd dolláros humanitárius és katasztrófaelhárítási segélyt jelentett be az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) és az ENSZ Világélelmezési Programjának (WFP).

A támogatás célja, hogy több mint 40 országban életmentő segítséget nyújtson – közölte az amerikai külügyminisztérium.

A tájékoztatás szerint több mint 800 millió dollár a WFP-hez kerül, míg az UNICEF több mint 218 millió dollárt kap.

A bejelentés egy hónappal azután történt, hogy az Egyesült Államok jelezte, hogy 1,8 milliárd dollárt biztosít az Egyesült Nemzetek Szervezetének. Trump hivatalba lépése előtt az Egyesült Államok pénzügyi hozzájárulásai az ENSZ-hez időnként lényegesen magasabbak voltak.

Az Egyesült Államok továbbra is több milliárd dollár tagdíjjal tartozik az ENSZ-nek, amely súlyos pénzügyi nyomás alatt áll, és amelyet Trump többször is élesen bírált. Az elnök második hivatali idejének kezdetén megkérdőjelezte az Egyesült Államok humanitárius segítségnyújtásának létjogosultságát, és számos programot szüntetett meg.

Trump elnöksége alatt a világ legnagyobb gazdasága több ENSZ-szervezetből is kilépett, és visszalépett az ENSZ által támogatott megállapodásoktól.

Forrás: hirado.hu

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