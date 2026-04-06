Lejárt a koszovói elnök megbízatása

Ötéves hivatali idejének lejártával Vjosa Osmani koszovói elnök átadta megbízatását a parlament elnökének. Albulena Haxhiu addig látja el az államfői teendőket, amíg a törvényhozás új köztársasági elnököt nem választ.

Vjosa Osmani közölte: bízik abban, hogy a parlament a lehető leghamarabb megválasztja az új államfőt.

A házelnök legfeljebb hat hónapig gyakorolhatja az elnöki jogköröket. Ugyanakkor a koszovói alkotmánybíróság március végén kimondta, hogy a képviselőknek legkésőbb április 28-ig új elnököt kell választaniuk. Ennek elmaradása esetén 45 napon belül előrehozott parlamenti választásokat kell tartani.

Az új államfőt a 120 fős parlamentnek kell megválasztania legalább 81 szavazattal. Jelenleg egyik politikai erő sem rendelkezik önállóan ezzel a többséggel, és a pártok közötti egyeztetések eddig nem vezettek eredményre. Vjosa Osmani a határidő lejárta után feloszlatta a parlamentet, hogy új választásokat írjanak ki, ám az alkotmánybíróság megsemmisítette a határozatát.

Előzmények

Koszovóban legutóbb tavaly decemberben tartottak előrehozott parlamenti választást, amelyet Albin Kurti Önrendelkezés (Vetëvendosje) nevű pártja nyert meg a szavazatok 51 százalékával. Albin Kurtit ezt követően februárban választotta miniszterelnökké a parlament.

Az előző, 2025. februári választáson szintén az Önrendelkezés szerezte a legtöbb voksot, ám a kormányalakítási kísérletek rendre kudarcot vallottak, ami hónapokra politikai patthelyzetbe sodorta az országot. A decemberi előrehozott választástól a válság feloldását remélték.

