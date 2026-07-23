Az EU újabb gazdasági korlátozásokat vezet be Oroszországgal szemben
Elfogadta az európai uniós tagállamok kormányainak képviselőit tömörítő Tanács csütörtökön az Oroszországgal szembeni 21. szankciós csomagot, amely szigorú gazdasági korlátozásokat vezet be az orosz energia-, pénzügyi és kriptoszektort érintően az Ukrajna elleni háború folytatása miatt.
A testület közleménye szerint az új intézkedések azokat az ágazatokat célozzák, amelyek a legnagyobb hatással vannak az orosz gazdaságra és az ország háborús képességeire.
A csomag részeként az elmúlt négy év legnagyobb egyedi szankciós listabővítésére is sor került: 48 személyt és 170 szervezetet vettek fel a korlátozó intézkedések hatálya alá.
Forrás: MTI
Fotó: ua.depositphotos.com
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