Eurostat: tovább nőtt az uniós védelmi státusszal rendelkező ukrajnaiak száma

Az előző hónaphoz képest júniusban tovább emelkedett, közel 4,31 millió volt azon ukrajnaiak száma, akik ideiglenes védelmet biztosító menedékes státusszal rendelkeztek az Európai Unió valamelyik tagországában – derült ki az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat hétfőn közreadott jelentéséből.

A háború miatt Ukrajnából elmenekültek továbbra is enyhén növekvő számban regisztráltak ideiglenes védelemre, amelynek révén kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyermekeik pedig állami iskolába járhatnak – közölte a hivatal.

A jelentés szerint június végén 4 311 885 menedékes státusszal rendelkező ukrán állampolgár élt az Európai Unió valamely tagországában, 0,8 százalékkal, azaz 32 940-nel több, mint egy hónappal korábban.

Az átmeneti védelmet biztosító legtöbb jogállást ukrajnai menekültek számára ez idáig – a tagállamoktól beérkezett adatok szerint – Németország (1 196 645), Lengyelország (992 505) és Csehország (378 420) biztosította.

A május végi adatokhoz képest júniusban a kedvezményezettek száma legnagyobb mértékben Lengyelországban (+3805; +0,3 százalék), Csehországban (+4745; +1,3 százalék) és Németországban (+3 805; +0,3 százalék) növekedett.

Az egyes uniós országok lakosságával összehasonlítva június végén Csehországban (34,7), Lengyelországban (27,2) és Észtországban (25,1) volt a legmagasabb az átmeneti védelemben részesülők ezer főre jutó száma, míg uniós szinten az átlag ezer főre vetítve 9,6 volt.

A kedvezményezettek 44,7 százalékát felnőtt nők, 31,2 százalékát a 18 évesnél fiatalabbak, 24,1 százalékát pedig felnőtt férfiak tették ki.

A jelentés szerint Magyarország az ideiglenes védelmi státusz bevezetése óta 40 895 ilyen jogállást biztosított ukrajnai menekültek számára, a vizsgált hónap, június folyamán pedig 165-öt.

