Fegyvert rántott egy ittas csapos ukrán vendégekre egy prágai bárban

Veszélyes incidens történt július 20-án este Prágában, a Stodůlky városrészben található Nušlova utcában. Egy bárban kialakult szóváltás során a csapos elővette a jogszerűen tartott lőfegyverét.

A cseh Týdeník Policie értesülései szerint a konfliktus a bár alkalmazottja és több ukrán állampolgárságú vendég között alakult ki. Az előzetes információk alapján a csapos és a vendégek is alkoholos befolyásoltság alatt álltak, ezért a vita gyorsan elfajult.

A helyszínre több rendőri egység, köztük a különleges bevetési egység munkatársai is kivonultak. A rendőrök rövid időn belül ellenőrzésük alá vonták a helyzetet, őrizetbe vették a csapost, és lefoglalták a fegyverét. A konfliktus valamennyi résztvevőjének személyazonosságát megállapították.

Richard Hrdina rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint az incidens során senki sem sérült meg.

Az 53 éves férfit a rendőrségre szállították. Veszélyes fenyegetéssel kapcsolatos bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják. Amennyiben a bíróság bűnösnek találja, akár három év szabadságvesztésre is ítélhetik. Az ügy körülményeit a bűnügyi nyomozók vizsgálják.

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