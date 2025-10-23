100 millió eurót különít el Finnország Ukrajnának szánt fegyverekre

A finn kormány csütörtöki döntése értelmében 100 millió eurós segélyt biztosít Ukrajnának. Az összeget a PURL-kezdeményezés alapján amerikai fegyverek vásárlására fordítják – olvasható a Jevropejszka Pravda hírportálon.

A döntésről Petteri Orpo kormányfő számolt be a Helsingin Sanomatnak adott interjújában.

A miniszterelnök elmondta, hogy a balti és skandináv országok mintájára a PURL keretében készítenek elő segélycsomagot, aminek célja Ukrajna támogatása és védelmi képességeinek fejlesztése.

Hozzátette, hogy a finanszírozást költségvetésen kívüli hitelkeretből biztosítják, vagyis nem vonnak el összegeket az államigazgatás más területeiről.

„Az ukrajnai helyzet kritikus, cselekednünk kell. Az északi és balti országok példáját látva mi sem maradhatunk tétlenek”

– fogalmazott a miniszterelnök.

A Donald Trump amerikai elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár által 2025 júliusában indított PURL program által a NATO-szövetségesek amerikai fegyvereket vásárolnak Ukrajna számára. A hírportál emlékeztet, hogy korábban Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök is nyilatkozott kormányuk hasonló szándékról.

Kárpátalja.ma

Forrás: Jevropejszka Pravda