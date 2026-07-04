Elmarad a washingtoni függetlenség napi felvonulás

A rendkívüli hőség miatt lefújták az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tervezett ünnepi felvonulást Washingtonban. A szervezők a résztvevők és a nézők biztonságára hivatkozva döntöttek a rendezvény elhalasztása mellett – írja a Bloomberg.

Az amerikai Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetése szerint a hőérzet a fővárosban elérheti a 43–46 Celsius-fokot. A magas páratartalom tovább fokozza a hőség megterhelő hatását, ezért jelentős egészségügyi kockázattal számoltak.

A szervezők közleményükben hangsúlyozták, hogy a döntést a várható időjárási körülmények alapos mérlegelése után hozták meg, és elsődleges szempontnak a résztvevők, a nézők és a rendezvényen dolgozók biztonságát tekintették.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Valerie Plesch/Bloomberg

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