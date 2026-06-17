Hollandia félmilliárd euróval támogatja az ukrán hadsereget

Újabb jelentős katonai támogatási csomagot jelentett be Hollandia Ukrajna számára. A holland kormány összesen 500 millió eurót különít el drónok, légvédelmi eszközök és kapcsolódó haditechnikai felszerelések beszerzésére.

A bejelentés szerint a támogatás felét, 250 millió eurót holland védelmi ipari vállalatoktól vásárolt pilóta nélküli eszközök beszerzésére fordítják. A fennmaradó összeggel a PURL nemzetközi fegyverszállítási programot finanszírozzák, amely amerikai gyártmányú haditechnikai eszközök Ukrajnába juttatását segíti elő.

A mostani hozzájárulással Hollandia összesített részvétele a PURL-programban eléri az egymilliárd eurót.

A kezdeményezés révén Ukrajna légvédelmi rendszerekhez szükséges berendezéseket és rakétákat, valamint az F–16-os vadászgépekhez és más fegyverrendszerekhez szükséges lőszereket is kap.

A katonai támogatás mellett a két ország a védelmi innovációk területén is szorosabb együttműködésre készül. Hollandia és Ukrajna szándéknyilatkozatot írt alá, amely a hadiipari fejlesztések és az új technológiák közös fejlesztésének lehetőségeit rögzíti.

A holland kormány ezzel ismét megerősítette elkötelezettségét Ukrajna támogatása mellett.

Kárpátalja.ma

Forrás: glavnoe.in.ua

Nyitókép: illusztráció, Dutch Defence Ministry

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