Írország 25 millió euróval támogatja az ukrán légvédelmet

Marcsák Gergely Világ

Írország kormánya további 25 millió eurós támogatást nyújt Ukrajnának a légvédelem megerősítésére – jelentette be Micheál Martin ír miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen tartott kijevi sajtótájékoztatóján.

A kormányfő emlékeztetett arra, hogy Dublin korábban már 65 millió eurót biztosított légvédelmi eszközök beszerzésére. Hangsúlyozta: Írország a jövőben is támogatni kívánja Ukrajnát, különösen az orosz drón- és rakétatámadások elleni védekezés terén.

Micheál Martin csütörtökön hivatalos látogatásra érkezett Kijevbe. Programját az elesett ukrán katonák előtti tisztelgéssel kezdte.

Kárpátalja.ma

Forrás: thepublic.info

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