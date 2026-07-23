Írország 25 millió euróval támogatja az ukrán légvédelmet
Írország kormánya további 25 millió eurós támogatást nyújt Ukrajnának a légvédelem megerősítésére – jelentette be Micheál Martin ír miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen tartott kijevi sajtótájékoztatóján.
A kormányfő emlékeztetett arra, hogy Dublin korábban már 65 millió eurót biztosított légvédelmi eszközök beszerzésére. Hangsúlyozta: Írország a jövőben is támogatni kívánja Ukrajnát, különösen az orosz drón- és rakétatámadások elleni védekezés terén.
Micheál Martin csütörtökön hivatalos látogatásra érkezett Kijevbe. Programját az elesett ukrán katonák előtti tisztelgéssel kezdte.
Forrás: thepublic.info
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