Jiszráel Kac: Teherán égni fog, ha Irán nem hagy fel a civilek elleni támadásokkal

„Az iráni diktátor túszként tartja fogva a népét, és olyan helyzetet teremt, amelyben ők, elsősorban a Teheránban élők súlyos árat fizetnek majd az izraelieket ért bántódás miatt” – szögezte le Jiszráel Kac az Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetőjére, Ali Hamenei ajatollahra utalva.

Mindeközben az izraeli katonai rádió bejelentette, hogy

újabb légicsapást hajtottak végre iráni területen, ezúttal az északnyugat-iráni Tabriznál. A Mehr iráni hírügynökség megerősítette a bejelentést, hozzátéve, hogy a légicsapás a város környékén lévő olajfinomítót érhette, ahonnan helyszíni beszámolók szerint sűrű füst száll fel.

A finomító üzemeltetője ugyanakkor közleményben tudatta, hogy a létesítményt nem érte találat, és a termelés zavartalanul folyik. Iráni híroldalak az ország nyugati részén lévő Aszadábád környékéről is izraeli légitámadásról számoltak be, a közlések szerint a légicsapás egy aszadábádi rakétaüzemet ért, és két halottról is tudni. Az iráni állami televízió azt közölte, hogy Tabriz mellett aktiválták a légvédelmi rendszert Horramábád, Kermánsáh városok környékén is.

Teherán mindeközben az iráni állami médiában figyelmeztetést intézett az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország felé, hogy a térségben működtetett támaszpontjaik és az ott állomásozó hajóik is az iráni erők célpontjaivá válhatnak, amennyiben akadályt gördítenek Irán Izrael elleni műveletei elé.

Az Izrael elleni iráni támadásokban megsérült a tel-avivi horvát konzul és felesége – közölte Gordan Grlic Radman horvát külügyminiszter az X-en.

„Az épület, ahol laknak, megrongálódott. Személyesen beszéltem velük, szerencsére a sérüléseik könnyebbek és nem életveszélyesek” – írta a tárcavezető, aki egyben határozottan elítélte a civilek és diplomáciai létesítmények elleni támadásokat, és azonnali deeszkalációra és önmérsékletre szólított fel.

Teherán azután mért válaszcsapásokat Izraelre, hogy a zsidó állam pénteken légi offenzívát indított az iráni nukleáris program fejlesztésének megakadályozására. Irán heves rakétatűzzel válaszolt, az Izrael elleni támadások pedig több halálos áldozatot követeltek és tucatnyian megsérültek.

Irán az izraeli polgári védelem telefonszámát felhasználva indít telefonhívásokat izraeli civilek megtévesztésére – jelentette Izraelben a nemzeti kiberigazgatóság.

A kiberhatóság számos bejelentést kapott telefonhívásokról, melyeket a polgári védelem telefonszámáról indítottak. A kiberigazgatóság szerint a hívásban az közölték az izraeliekkel, hogy vészhelyzeti felszereléseket kell előkészíteni, sőt egyes esetekben még egy adott weboldal böngészésére is felszólították őket utasításokért.

„Ez egy átverés, a hívásban említett weboldalt nem szabad felkeresni” – jelentették a kibervédelmi szakemberek. „A polgári védelem nem veszi fel a kapcsolatot a polgárokkal automatikus telefonhívásokkal, és nem kezdeményez olyan hívásokat, amelyek védekezési utasításokat vagy weboldalakra mutató linkeket tartalmaznak, kivéve, ha az illető saját kezdeményezésére vette fel velük a kapcsolatot” – közölték.

Az izraeli kiberparancsnokság azt is kijelentette, hogy csak a hivatalos csatornákon, például a polgári védelem applikációján és weboldalán kapott üzeneteket és utasításokat szabad figyelembe venni. Ezenkívül a telefonhívásokban említett linkekre nem szabad rákattintani, és a weboldalakat sem szabad felkeresni.

Forrás: MTI

Nyitókép: Lángok csapnak fel Teheránban 2025. június 13-án, az Irán ellen végrehajtott izraeli légicsapások során (Fotó: MTI/AP/Vahid Szalemi)