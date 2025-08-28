Megöltek egy ukrán nőt Amerikában

Meggyilkoltak egy 23 éves ukrán nőt az Amerikai Egyesült Államokban – írja az UNIAN hírügynökség a The Charlotte Observer nyomán.

A tragikus eset az észak-karolinai Charlotte városában történt. A fiatal nő nemrég költözött az Egyesült Államokba. Holttestét péntek este találták meg a South End villamosmegállóban. A testén szúrt sebeket találtak, a helyszínre kiérkező mentősök pedig már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A rendőrség a bűncselekménnyel egy 34 éves hajléktalan férfit gyanúsít.

A férfit 2011 óta többször letartóztatták; lopással, fegyveres rablással és fenyegetéssel is megvádolták már. A rendfenntartók nem közölték, hogy az elhunyt ismerte-e a gyanúsítottat.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció