Leszavazta a brit parlament az eutanáziáról szóló törvényjavaslatot

Leszavazta pénteken a londoni parlament alsóháza azt a törvénytervezetet, amelynek alapján a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők mások segítségével, de saját akaratukból véget vethettek volna életüknek.

Az egyéni képviselői indítványt, amelyet a kormányzó Munkáspárt frakciójának egyik tagja terjesztett elő, a 650 tagú alsóház szűk többséggel vetette el: a tervezetre 270-en, ellene 286-an voksoltak.

A pénteki elutasító szavazás azt jelenti, hogy a kezdeményezés, amely évek óta járta útját oda-vissza az alsóház és a felső kamara, a Lordok Háza között, belátható időre – a legnagyobb eséllyel végleg – elbukott.

Forrás: MTI

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