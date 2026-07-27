Nemzetközi rendfenntartó erők léphetnek be a Gázai övezetbe

Az izraeli biztonsági kabinet vasárnap jóváhagyta az úgynevezett nemzetközi stabilizációs erő (International Stabilization Force – ISF) korlátozott gázai telepítését egy kísérleti program keretében – jelentette az izraeli katonai rádió.

Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter a javaslat ellen szavazott, míg Gideon Szaár külügyminiszter támogatta azt.

Egyelőre nem közölték, mikor kezdődhet meg a még az összeállítás alatt álló nemzetközi erő telepítése, a rádió értesülése szerint azonban izraeli kérésre török és katari katonák nem vehetnek részt a misszióban.

Az ISF korlátozott létszámú egységei a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére létrejött Béketanács által kidolgozott terv értelmében települhetnek a főként palesztinok lakta Gázai övezetbe.

Az ISF katonái elsőként a Gázában létrehozni tervezett, kísérleti humanitárius övezetnek a határain teljesítenének szolgálatot, amelyet szintén a Béketanács készít elő.

A Béketanács több hónapja dolgozik a Gázai övezet újjáépítési tervén. Ennek értelmében Rafah térségében, az övezet déli részén hoznának létre egy kísérleti humanitárius övezetet hoznának létre. Innen az izraeli hadsereg kivonulna, a helyét az ISF venné át. A terv lehetővé tenné, hogy egy előzetesen átvilágított, első palesztin csoport elhagyja az iszlamista Hamász ellenőrzése alatt álló területeket.

A terv végrehajtását eddig Izrael a palesztin Hamász lefegyverzéséhez kötötte, amely szintén szerepel a javaslat feltételei között. A Hamász azonban mindeddig elutasította a lefegyverzést, ezért a Béketanácsnak nehézséget okozott megszerezni Izrael jóváhagyását a terv több kulcsfontosságú eleméhez.

A múlt héten Nikolaj Mladenov, a Béketanács gázai főmegbízottja, valamint Aryeh Lightstone, a szervezet különleges tanácsadója találkozott Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel, hogy ismertesse vele a kísérleti projekt részleteit. A Béketanács illetékese szerint a miniszterelnök pozitívan fogadta az elképzeléseket.

Arab diplomaták és izraeli tisztségviselők korábban arról tájékoztatták a The Times of Israel című, angol nyelvű izraeli hírportált, hogy a humanitárius övezet létrehozását nehezítik a közelgő parlamenti választások. Netanjahu koalíciója ugyanis nem kívánja támogatni a gázai újjáépítés megkezdését, amíg a Hamász továbbra is fegyveres ellenőrzést gyakorol az övezet jelentős része felett.

A Béketanács egyik illetékese ugyanakkor azt közölte, hogy Izrael összességében együttműködő volt, bár elismerte: a kabinet jóváhagyása után is időbe telik, mire a kísérleti humanitárius övezet ténylegesen létrejön.

Forrás: MTI

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